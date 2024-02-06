Байден призвал конгрессменов проголосовать за выделение денег Украине

Президент США Джо Байден во вторник, 6 февраля, в своем обращении к Конгрессу США призвал одобрить законопроект о национальной безопасности, включающий себя укрепление границы США, а так же помощь Украине и Израилю, – сообщают СМИ.

В своем обращении американский лидер сказал: «Как видите, мой галстук и мой значок имеют элементы украинского флага, эта страна страдает от жестокого вторжения, каждый день, каждый месяц задержек обозначает, что у них меньше артиллерии, меньше возможностей защитится от российского нападения, этого хочет Путин. …Мы организовали коалицию из 50 стран, мы объединили НАТО. Мы не можем отвернуться. Поддержка этого законопроекта – это противодействие Путину. Если мы не остановим его аппетиты, он не остановится в Украине и затраты для США и партнеров вырастут еще больше. История смотрит, история следит, и неспособность поддержать Украину в это критическое время никогда не будет забыто. Мы – великая нация, но мы не ведем себя как великая нация».

Кроме того, Байден в своем выступлении раскритиковал Дональда Трампа и республиканцев в Палате представителей.

«Все свидетельствует о том, что этот законопроект н в Сенат даже не будет переда. Почему? Причина одна – Дональд Трамп», – подчеркнул Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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