В Минстрое заявили, что окончательное решение по продлению льготной ипотеке примет президент

Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что окончательное решение о судьбе льготной ипотеки в России будет принимать президент России. По его словам, в правительстве нет разногласий о развитии ипотеки, несмотря на разные позиции.

«Наша дальнейшая работа будет направлена на поддержание возможности купить квартиру при рождении детей, квартиру большей площади, заплатив за это меньшую процентную ставку. То, как это будет, никто вам этого не скажет, кроме президента нашей страны. Все последние годы решения принимались именно президентом», – приводит слова замминистра РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что в кабмине есть различные предложения по развитию ипотеки, «но нет разногласий».

Напомним, в конце декабря прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что льготную ипотеку на новостройки в 2024 году могут продлить только в регионах с невысоким спросом, а семейную – по всей стране. Он подчеркнул, что «массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем», поскольку «свою функцию она выполнила».

В январе президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить программу льготной семейной ипотеки под 6%. На встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов он заявил, что этот проект власти точно продлят.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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