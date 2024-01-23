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Вторник, 23 января 2024, 17:44 мск

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Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить программу льготной семейной ипотеки под 6%. По его словам, этот проект власти точно продлят. Об этом глава государства сказал на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», – сказал Путин.

В то же время глава государства высказался за продление субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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