Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки

Сегодня президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить программу льготной семейной ипотеки под 6%. По его словам, этот проект власти точно продлят. Об этом глава государства сказал на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», – сказал Путин.

В то же время глава государства высказался за продление субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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