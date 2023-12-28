Хуснуллин высказался о судьбе льготной ипотеки в 2024 году

Российские власти планируют продлить льготную ипотеку на новостройки в 2024 году только в регионах с невысоким спросом, а семейную – по всей стране. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг, 28 декабря.

«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», – цитирует чиновника РИА «Новости». Вице-премьер подчеркнул, что «массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем», поскольку, по его мнению, «свою функцию она выполнила».

Хуснуллин при этом отметил, что рассматривается дальнейшая поддержка таких ипотечных программ, как дальневосточная, сельская, ИТ-ипотека, ипотека для новых российских регионов. Кроме того, по его словам, необходимо развивать ипотеку на индивидуальное жилье, потому что она дает наибольший объем ввода «при минимальных деньгах».

Накануне глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что льготная программа ипотеки на новостройки под 8% годовых завершится 1 июля 2024 года, но должны остаться стимулирующие программы поддержки. «В первую очередь, «семейка». Очевидно, это правильная мера. Но и новые территории, Дальний Восток, отраслевая ипотека – для айтишников и так далее», – уточнил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался за продление семейной ипотеки. «Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», – сказал глава государства во время большой пресс-конференции и «прямой линии».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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