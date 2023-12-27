Вероятность 99 процентов: в Госдуме предрекли скорую отмену льготной ипотеки

Льготная ипотека в России будет отменена с вероятностью 99 процентов. Об этом заявил глава комитета Госдумы финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, программа поддержки наверняка закончится после 1 июля 2024 года.

«На мой взгляд, досрочно программу никто закрывать не будет, – все-таки раз уж решили ее до лета следующего года продлить, надо это решение выполнить, – но вероятность, что после этого ее закроют, – 99 процентов», – сказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Как считает Аксаков, ограничительные меры Банка России оправданы и даже необходимы: из-за огромного ажиотажа, сложившегося вокруг льготных ипотечных программ, застройщики взвинтили цены. «Сейчас у нас разница в цене между первичным и вторичным жильем – а все ведь понимают, что льготная ипотека рассчитана прежде всего на «первичку», – составляет порядка 40 процентов. Притом что в нормальный период она не превышала десяти. Поэтому нередки ситуации, когда люди, обращавшиеся за льготной ипотекой, выигрывали за счет относительно низких процентных ставок, но при этом теряли намного больше за счет повышенной стоимости самих квартир», – пояснил парламентарий.

В то же время Аксаков выразил уверенность, что предполагаемое закрытие не коснется тех программ, которые рассчитаны на социально незащищенные категории населения – например, на инвалидов и многодетные семьи. «Кроме того, я думаю, останутся региональные программы – но там, куда нам надо привлекать народ. Это может быть Дальний Восток, территории Арктической зоны, новые наши территории и так далее», – уточнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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