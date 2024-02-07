«Висит на волоске»: послы США предсказали крах доверия из-за остановки помощи Украине

Крах грозит доверию партнеров к США из-за приостановки помощи Украине в связи с тем, что парламентарии не могут договориться о статьях расходов бюджета. Это мнение высказала группа послов США, находящихся в Индо-Тихоокеанском регионе.

Девять дипломатов направили в Капитолий письмо с призывом поспешить с согласованием помощи для Киева, узнала The New York Times. Послы предупредили, что репутация Штатов и доверие к ним партнеров оказались под угрозой в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Правительства не одной страны наблюдают за тем, что мы делаем. Решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия. Союзники и партнеры хотят видеть, что США будут рядом с нашими, если их дела пойдут на спад», – говорится в письме.

Дипломаты подчеркнули, что за действиями парламентариев следят не только союзники, но и конкуренты. Например, Китай ждет момента слабости Штатов, чтобы усилить свое влияние в регионе.

«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», – предупредили послы.

Ведущие республиканцы в Палате представителей Конгресса США назвали пустой тратой времени любое рассмотрение Сенатом законопроекта о помощи Украине в его нынешней форме. Аналитики отмечают, что законопроект может стать последним шансом для администрации Байдена добиться новой поддержки для Киева.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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