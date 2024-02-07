Евросоюзу грозит наказание в случае избрания Трампа – СМИ

США накажут Евросоюз за недостаточно жесткую политику в отношении Китая, если американским президентом снова станет Дональд Трамп. Это будет частью новой политики США в сфере торговли, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в команде политика.

Трамп считает, что нужно менять торговые отношения с ЕС, в которых сейчас у Штатов большой дефицит. Команда политика уверена, что всему виной несправедливые торговые практики Брюсселя. Трамп разочарован, что Европа «не желает применять более агрессивный подход» к отношениям с КНР и не вводит ограничения на стратегические инвестиции китайских компаний.

«Трамп нацелен на принятие ряда карательных торговых мер к ЕС для решения давних проблем, если снова вступит в должность. Вероятно, отправной точкой станет распространение на ЕС минимального тарифа в 10%. Аналогичная мера будет применена к торговле с Китаем», – пишет агентство.

В Брюсселе не ждут приятных новостей из Вашингтона в случае возвращения Трампа в Белый дом. В Европарламенте призвали проводить совместные закупки и производство военных товаров, чтобы добиться стратегической независимости от США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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