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Среда, 7 февраля 2024, 22:20 мск

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Илон Маск: Санкции ЕС против Такера Карлсона за интервью с Путиным «серьезно обидят» американцев

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Американский миллиардер, предприниматель, владелец соцсети X (экс-Twitter) Илон Маск в среду, 7 февраля, заявил, что наложение Евросоюзом санкций на Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным «серьезно обидит» американцев, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети X (экс-Twitter) Маск написал: «Если это окажется правдой, то это очень тревожно. С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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