Путин о внедрении чипа в мозг человека: «Я думаю, что Маска остановить невозможно»

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин поделился мнением о развитии искусственного интеллекта и деятельности Илона Маска. По словам главы государства, человечеству придется договариваться при возникновении угроз от ИИ, как это произошло с изобретением ядерного оружия.

Карлсон поинтересовался у Путина, когда, по его мнению, начнется империя ИИ – искусственного интеллекта. «У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека – человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена. Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», – отметил президент.

«Я думаю, что Маска остановить невозможно – он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его, – сказал Путин. – Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам».

Российский лидер считает, что человечеству необходимо думать и прогнозировать, что будет происходить с ним в связи с развитием новейших технологий в генетике либо в ИИ. Когда мир почувствовал угрозу своему существованию от ядерного оружия, все его обладатели начали между собой договариваться, так как неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению.

«Когда наступит понимание того, что беспредельное и бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно эти исследования будут, так же как невозможно было скрыть, что такое порох, от человечества, и невозможно прекратить исследования в той или другой области, эти исследования все равно будут, но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать», – заключил Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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