Компания Маска впервые вживила чип в мозг человека

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что первый доброволец прошел процедуру вживления в мозг импланта. Чип Neuralink успешно приживается.

«Первый человек получил имплантат и хорошо поправляется. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спаек», – написал Маск в своем блоге.

Компания по производству мозговых имплантатов Neuralink получила разрешение на испытаниях на людях весной 2023 года. Запрос несколько раз отклоняли из-за недостаточной уверенности в том, что процедура безопасна.

Разработчики обещают замещение утраченной функции благодаря интерфейсу «мозг-компьютер». Имплант нужен для прохождения сигнала, благодаря которому люди смогут транслировать свои мысли на ПК. Компания утверждает, что это поможет людям с боковым амиотрофическим склерозом или последствиями инсульта свободно общаться.

Сан-Франциско, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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