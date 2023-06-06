Власти США разрешили компании Маска чипировать людей

Компании по производству мозговых имплантатов Neuralink разрешили провести испытания на людях. После этого акции стартапа Илона Маска резко выросли. Однако, по словам экспертов, компании может понадобиться около 10 лет, чтобы наладить коммерческое использование чипов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в конце мая одобрило испытания на людях имплантатов, которые вживляются в мозг. Как говорил сам Маск, чипы Neuralink позволят инвалидам обрести утраченные способности, а также могут быть использованы для лечения ожирения, аутизма, депрессии и шизофрении.

В прошлом году FDA первоначально отклонило запрос Neuralink на испытание на людях, сославшись на соображения безопасности, сообщает агентство Reuters. Но даже теперь после получения одобрения компания сталкивается с рядом проблем.

В частности, Министерство сельского хозяйства США ведет расследование в отношении стартапа на предмет потенциальных нарушений прав животных. Есть сведения, что специалисты Neuralink торопились провести испытания на обезьянах, свиньях и овцах, что привело к гораздо большему количеству смертей среди подопытных, чем могло быть. Как заявили сами сотрудники компании, Маск оказывал давление на персонал, требуя ускорить достижения результатов для получения одобрения FDA.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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