В России разрабатывают госпрограмму чипирования мозга человека

В России разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы». Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Рабочая группа для проработки федеральной программы создана при Минобрнауки. По данным издания, документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен президентом Владимиром Путиным в марте. В Минобрнауки уточнили, что проект находится «в стадии начальной проработки».

В рамках программы предполагается среди прочего развитие технологий нейроинтерфейсов (brain-computer interface, BCI). Это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

Стоимость программы оценивается в 54 млрд рублей. Финансирование проекта планируется выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

По мнению экспертов, в части развития нейроинтерфейсов у России есть ряд преимуществ. В частности, российские специалисты одни из самых высококлассных в нейробиологии, нейрофизиологии, философии, когнитивных науках, а также в РФ лидирующая в мире физико-математическая школа. Впрочем, есть и слабые стороны – это низкий уровень финансирования исследовательской деятельности, который ведет к отсутствию трансфера технологий.

Москва, Зоя Осколкова

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