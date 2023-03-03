Маску запретили вживлять чипы в мозг человека

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку компании Neuralink на испытания мозговых чипов на людях. Регулятор указал компании Итона Маска на десятки проблем, которые нужно решить до клинического тестирования, пишет Reuters.

Регулятор посчитал, что в настоящее время устройство может быть небезопасно для пациентов. Самые большие опасения возникли из-за литиевой батареи устройства, возможность удаления чипа без повреждений мозговой ткани.

Специалисты также призвали разработчиков позаботиться о том, чтобы части устройства не попали в другие области мозга, кроме той, на которую будут воздействовать. Это может вызвать новые нарушения и проблемы в организме.

Ни Neuralink, ни FDA ранее не сообщали об отказе, но агентство узнало, что специалисты компании уже прорабатывают указанные недостатки. Маск заявил о начале испытаний в начале 2023 года уже после того, как регулятор отклонил его заявку.

Напомним, Neuralink анонсировал две новинки: импланты для спинного мозга и глаза. Первый якобы поможет вернуть подвижность парализованным людям, а второй – сделает слепых зрячими. Чип планируется вживлять в мозг человека, а информацию с него обрабатывать через интерфейс «мозг-компьютер».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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