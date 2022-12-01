Компания Маска испытает мозговые импланты на людях

Компания Илона Маска Neuralink Corp в ближайшие полгода запустит испытания своего мозгового импланта на людях. По данным Bloomberg, переговоры компании с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США прошли успешно.

Технология Neuralink заключается в замещении утраченной функции. Для этого в мозг вживляют имплант и провода для прохождения сигнала. Компания утверждает, что интерфейс «мозг-компьютер» поможет людям с боковым амиотрофическим склерозом или последствиями инсульта свободно общаться, транслируя свои мысли через компьютер.

Neuralink анонсировал две новинки: импланты для спинного мозга и глаза. Первый, по заверению компании, поможет вернуть подвижность парализованным людям, а второй – сделает слепых зрячими. По время презентации Илон Маск заявил, что его технология поможет даже тем, кто никогда не видел, и людям с разорванным спинным мозгом.

Bloomberg отмечает, что работа Илона Маска в сфере биоимплантов подтолкнула многих инвесторов вложить деньги в стартапы с этой сфере. Поэтому технологии продвинулись быстрее, чем ожидалось. Конкуренты Маска Synchron уже провели испытания на людях, и их стент помог полностью парализованным людям передавать свои мысли на компьютер. Компания Onward успешно испытала изделие, которое помогло людям с травмами спинного мозга снова совершать некоторые движения.

Но метод вживления импланта Neuralink более инвазивный, поэтому потребовалось столько времени на согласования. Специалисты и СМИ убедились, что обезьяны с имплантами долгое время чувствуют себя хорошо, и прибор не вызывает отторжения или проблем в мозгу.

В январе 2022 года Маск занимался подбором команды для проведения клинических испытаний мозгового импланта. Изначально испытания на людях планировались на весну 2020 года, но их дважды переносили.

Фремонт, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»