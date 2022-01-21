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Пятница, 21 января 2022, 13:07 мск

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Маск ищет директора испытаний мозгового импланта на людях

Фото: instagram.com/elonrmuskk/

Компания Neuralink ищет директора для организации испытаний мозгового импланта на людях. Фирма Илона Маска вплотную подошла к клиническому тестированию созданного ею инвазивного нейроинтерфейса, пишет Bloomberg.

Будущий сотрудник должен уметь общаться как с ведущими врачами и инженерами, так и с «участниками первых клинических испытаний Neuralink», указано в вакансии.

Илон Маск анонсировал испытания на людях в мае 2020 года и планировал начать их ровно через год, но начало тестирования перенесли. В планах бизнесмена вывести изделие на рынок уже в 2022 году, и для этого имплант должен пройти регистрацию в американском управлении по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA).

Напомним, нейроинтерфейс для обмена информацией между мозгом и внешним устройством уже проверили на обезьяне и свинье. Маск заявил, что доволен результатами.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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