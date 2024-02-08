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Четверг, 8 февраля 2024, 09:08 мск

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Правительство ФРГ готовится национализировать немецкие «дочки» «Роснефти»

Правительство Германии планирует национализировать дочерние предприятия «Роснефти» в стране. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По данным газеты, в понедельник, 5 февраля, «Роснефть» была привлечена к соответствующим слушаниям, инициированным федеральным министерством экономики.

Как отмечает издание, эти слушания являются лишь формальностью, затем последует национализация компании.

Впрочем, источники указывают, что окончательное решение по национализации еще не принято.

В настоящее время немецкие «дочки» «Роснефти» – Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH – находятся под внешним управлением, которое постоянно продлевается. В декабре российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии в связи с передачей ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства.

В «Роснефти» указывали, что решение Берлина передать активы компании под контроль немецкого регулятора означает их утрату, компания намерена защищать свои интересы.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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