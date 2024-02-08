Байден рассказал, что общался с мертвым Гельмутом Колем

Президент США Джо Байден продолжает шокировать СМИ и общественность откровениями про свое общение с умершими политиками. В частности, на этой неделе глава Штатов рассказал, как общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.

Теперь настала очередь бывшего канцлера Германии Гельмута Коля который умер в 2017 году. По мнению же Байдена, он говорил с ним в 2021 году.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность», – цитирует Bloomberg слова Байдена, выступавшего на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

Как отмечает РИА «Новости», Байден, вероятно, перепутал имена Коля и Ангелы Меркель, в 2021 году занимавшей пост канцлера Германии. Впоследствии Байден еще раз повторил эту ошибку.

Американский президент, которому сейчас 81 год, часто допускает подобные оговорки, напоминает РИА «Новости». Так, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил «Боже, храни королеву», которая к тому времени умерла. Также часто Байден протягивает руку пустоте и спонтанно уходит с мероприятий и интервью, падает на лестницах и так далее.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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