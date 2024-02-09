Байден заявил, что не имеет проблем с памятью, и перепутал президентов Египта и Мексики

Президент США Джо Байден отверг мнение о том, что у него имеются проблемы с памятью, но через несколько минут перепутал должность главы Египта, назвав его президентом Мексики.

Байден дал пресс-конференцию после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хура, в котором говорилось, что главе Белого дома не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Американский президент возложил ответственность на членов своей команды.

«Я чувствую ответственность за то, что точно не видел, что делают мои сотрудники. Поскольку речь идет о вещах, которые появились в моем гараже, которые вынесли из моего дома, которые были перемещены, и перемещены не мной, а моими сотрудниками. Моими сотрудниками», – подчеркнул Байден.

В докладе американского лидера назвали «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». На что Байден заявил, что с его памятью все хорошо. При этом через несколько минут, коснувшись темы конфликта Израиля и ХАМАС и гуманитарной ситуации в секторе Газа, президент назвал египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси «президентом Мексики». «Думаю, как вы знаете, изначально президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я поговорил с ним и убедил открыть их», – отметил Байден.

Ранее 81-летний Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах президента, которые состоятся осенью 2024 года. Его главным соперником американские СМИ называют 77-летнего Дональда Трампа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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