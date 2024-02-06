Почти 60% избирателей в США уверены, что Байден потерял остроту ума

Больше половины (59%) опрошенных американцев считают, что умственные способности их президента Джо Байдена снижаются. Только треть избирателей уверена в остром уме хозяина Белого дома, следует из данных опроса Rasmussen Reports.

«Последний национальный показал: 59% вероятных избирателей США считают, что со временем умственные способности Байдена становятся все меньше и меньше. 33% не согласны», – говорится в отчете.

Опрос проведет 28-30 января 2024 года среди 943 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3 п.п.

Промашки Джо Байдена во время публичных выступлений широко обсуждаются как внутри Штатов, так и за их пределами. Так, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в разговорах с приближенными усомнился в умственных способностях Байдена.

Весной 2022 года бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что когнитивное состояние президента Байдена ухудшилось, а поведение представляет опасность для национальной безопасности. Весной 2023 года экс-президент Дональд Трамп в интервью усомнился в умственных способностях Байдена. По его словам, заявивший о желании переизбраться на второй срок действующий президент приведет страну к беде, поскольку плохо понимает последствия своих слов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube