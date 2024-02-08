В Белом доме заявили, что в «общении» Байдена с покойными лидерами стран «нет ничего странного»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 8 февраля, заявила, что в заявлениях президента США Джо Байдена о том, что он якобы общался на недавнем саммите стран «Большой семерки» (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, нет ничего необычного, – сообщают СМИ.

Отвечая на просьбу прокомментировать странные оговорки американского лидера, Карин Жан-Пьер сказала: «Другие лидеры в их сообществах или избранные представители власти делали то же самое. Так что это не является необычным».

В свою очередь, The New York Post пишет, что «многим давно ясно, что с президентом США не все в порядке, однако теперь на это уже невозможно закрывать глаза. Во вторник на вопрос об освобождении заложников президент Байден долго вспоминал название ХАМАС, в воскресенье перепутал Макрона и его предшественника Миттерана, а неделю назад отозвался о Дональде Трампе как о действующем президенте».

Напомним, что президент США заявил, что в 2021 году общался со скончавшимся в 2017 году бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. До этого он рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube