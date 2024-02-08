КНДР отказалась от экономического сотрудничества с Южной Кореей

КНДР отказалась от выстраивания экономического сотрудничества с южным соседом. Решение также коснется туризма, сообщило агентство ЦТАК.

Верховное национальное собрание КНДР во время XXX пленарной сессии упразднило соответствующие законы.

«На пленарной сессии единогласно принят указ Президиума ВНС «Об упразднении Закона КНДР об экономическом сотрудничестве между Севером и Югом Кореи, Закона КНДР о кымгансанской особой зоне международного туризма и правил их исполнения, соглашений, связанных с межкорейским экономическим сотрудничеством», – говорится в сообщении.

Пхеньян последовательно разрывает с трудом налаженные связи с Сеулом на фоне тесного сотрудничества Южной Кореи с Японией и США в сфере обороны. В середине января северокорейские власти упразднили три ведомства, которые должны были содействовать межкорейскому диалогу и сотрудничеству.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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