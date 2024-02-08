Глава МИД Польши рассказал о драматическом признании властей Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, какое признание ему сделали украинские власти, когда он был в Киеве. По словам главы МИД, он получил драматическую информацию.

Как отметил Сикорский в интервью TVP Info, представители киевских властей признались, что украинская армия находится в очень тяжелом положении из-за дефицита снарядов и подавляющего преимущества России в артиллерии.

«У Украины нехватка боеприпасов», – сказал министр, назвав данную ситуацию драматической. По его словам, в ходе визита в Киев ему «четко объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией».

По оценке Сикорского, возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США еще больше усложнит ситуацию для Украины, поскольку при Трампе Вашингтон может полностью отказаться от помощи киевскому режиму.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что Украина вынуждена экономить снаряды из-за дефицита боеприпасов, и на один выпущенный ВСУ снаряд приходится около 10 пусков с российской стороны. Отмечается, что вместо снарядов ВСУ используют беспилотники для ударов по российским позициям.

Варшава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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