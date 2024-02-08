Дефицит боеприпасов: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 пусков ВС РФ

Украина вынуждена экономить снаряды из-за дефицита боеприпасов, и на один выпущенный ВСУ снаряд приходится около 10 пусков с российской стороны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в СБУ.

Военные на Украине действуют в условиях экономии, потому что не знают, когда поступит военная помощь от США и насколько она будет сокращена по сравнению с прежними объемами поставок. Поэтому вместо снарядов ВСУ используют беспилотники для ударов по российским позициям.

По данным издания, законодатели в Вашингтоне не могут договориться о пакете бюджетных расходов, который содержит самую «мощную» помощь для Киева. На предусмотренные пакетом поддержки средства Украина могла бы купить боеприпасы, которые также могли быть использованы для усиления ПВО.

Во время визита в Киев глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь получил просьбу увеличить поставки боеприпасов и ускорить их отправку. На это чиновник ответил, что страны Европы опустошили собственные склады и сами не могут пополнить свои запасы, поскольку ВПК не хватает производственных мощностей.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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