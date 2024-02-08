Финляндия продлила на два месяца закрытие границы с Россией

Власти Финляндии решили продлить закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля. Об этом сообщило финское МВД.

«Госсовет принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», – говорится в сообщении ведомства. В МВД уточнили, что вопрос был решен на заседании правительственного совета 8 февраля.

В Хельсинки объясняют решение борьбой с нелегальной миграцией, «серьезно угрожающей национальной безопасности и общественному порядку». Глава МВД Финляндии Мари Рантанен в связи с этим вновь обвинила Россию в содействии наплыву мигрантов из Африки и Ближнего Востока. «В районе российской границы проживают не менее сотни, а возможно и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить путь в Финляндию», – утверждает она.

В российском МИД ранее сочли странными обвинения Хельсинки в адрес Москвы и назвали действия финской стороны провокационными.

Накануне посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Россия расценивает закрытие границы Финляндией как очередной шаг к полному разрыву отношений, передает РИА «Новости». По его словам, Хельсинки игнорирует права и интересы как финских граждан, так и россиян.

Напомним, что Хельсинки 11 января продлил срок закрытия границы с Россией до 11 февраля.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube