«Карлсон в кабинете Путина – это Герберт Уэллс в кабинете Сталина», – эксперты о знаковом интервью президента

Президент России Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Что это было? «Новый День» собрал мнения политологов.

Андрей Перла: «Что сделал Путин своим интервью Карлсону? Мне кажется, он заложил основания всемирному интернационалу нормальных людей. Нормальный человек в современном мире обязательно «понимает Путина». Нормальный (консервативный, традиционный) человек в современном мире необходимо является пророссийским.

Запад боялся интернационала, который контролируют русские, и раньше. Больше всего на свете боялся того, что Россия будет иметь огромное количество сторонников в странах запада.

В XX веке этот страх уже воплощался. В XXI он приходит снова. И этот новый интернационал трансформирует запад.

Карлсон в кабинете Путина – это Герберт Уэллс в кабинете Сталина. Ромен Роллан. Леон Фейхтвангер нашего времени. Карлсон показывает, что даже на западе огромная часть людей – возможно, большинство – нормальны».

Марат Баширов: «Президент Путин не спешил и хорошо подготовился. История важна, особенно, если российская в пять раз больше (длиннее) американской (и это лишь отчасти шутка). И речь шла не об Украине, вопрос в итоге касался мировой безопасности, нового мирового договора о развитии. Могут ли элиты США, как лидеры старой мировой элиты, осознать свою ответственность за будущее планеты? Они долго почивали на лаврах мировой экономики, собирали сливки, но всему приходит конец, если вы неадекватны переменам. Вот в чем соль интервью президента Путина».

Илья Ананьев: «Весь этот диалог – как последнее предупреждение перед новым витком конфликта и мизерным шансом использовать переговоры. Путин опять проговорил историю, назвал виновных, обозначил свой периметр «владения» Россией и закинул удочку на мирное урегулирование.

Всё как тогда в феврале 2022 года. Шар укатился на противоположную сторону, и Москва будет ждать ответа. И от этого интервью больше тревог, чем стабильных ожиданий».

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. В беседе лидер государства затронул все важные вопросы современной внешнеполитической повестки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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