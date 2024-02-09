«Вы, конечно»: Путин ответил на вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северный поток»

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с президентом России Владимиром Путиным поднял тему виновных во взрыве газопровода «Северный поток». Российский лидер ответил, что всему миру и так ясно, что произошло. При этом РФ готова поставлять газ в Европу по уцелевшей трубе, однако немецкие политики не заинтересованы в покупке российского топлива.

Такер Карлсон в беседе с президентом спросил: «Кто взорвал «Северный поток»?». «Вы, конечно», – ответил Путин и рассмеялся. «Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток»», – парировал журналист. «У Вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», – отметил глава государства.

Путин добавил, что в вопросе поиска виновных нужно опираться на два компонента: кто заинтересован и кто может. «Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», – сказал президент.

Такер назвал взрыв газопровода «крупнейшим актом промышленного терроризма за всю историю», а также поинтересовался, почему при наличии доказательств Россия не представит свидетельств и не победит в этой войне пропаганды. «В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? – сказал Путин. – Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят».

Кроме того, российский лидер заявил, что его удивляет бездействие Берлина. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия может поставлять газ и по маршруту Ямал – Европа, который проходит через Польшу, а также по двум путепроводам, которые пролегают через Украину. Однако эти транзиты закрыты для Германии, что роняет уровень конкурентоспособности немецкой промышленности и экономики в целом до нуля.

26 сентября 2022 года две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Прокуратура Швеции подтвердила, что имела место диверсия, в России случившееся назвали терактом. Летом 2023 года Берлин заявил, что невозможно установить виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». ФРГ, как и Дания со Швецией, не смогла сказать, сколько времени понадобится для поиска причастных лиц.

В ноябре 2023 года МИД РФ заявил, что Запад отказался вести серьезную работу по вопросу подрыва «Северных потоков». Россия готовила проект заявления Совбеза ООН о необходимости открытого расследования подрыва газопроводов, но столкнулась со стремлением Запада «спустить все на тормозах».

На днях шведские власти сообщили, что прекращают расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Генпрокуратура страны заявила, что расследование было эффективным, но случай не попадает под шведскую юрисдикцию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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