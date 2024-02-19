«А теперь пусть Байден даст двухчасовое интервью русскому журналисту». Топ англоязычных комментариев к интервью Путина

Интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону набрало суммарно больше миллиарда просмотров на разных площадках, только в соцсети X его посмотрели больше 200 млн пользователей, а на канале Карлсона в Youtube – больше 18 млн. Пользователи во всем мире не только смотрят интервью, но и активно комментируют увиденное. «Новый День» собрал самые популярные высказывания англоязычных пользователей о беседе Путина и Карлсона.

Многие пользователи отметили, что едва ли на интервью российским СМИ решился бы президент США:

«Теперь мы ждем русского журналиста, который приедет в США и возьмет двухчасовое интервью у Байдена»;

«Очевидно, он не умирает. Теперь давайте посмотрим, как выдержит двухчасовую встречу с журналистами Байден»;

«Представьте, если бы президент США так же отлично знал историю США в подробностях».

Зрители заметили и то, что едва ли не впервые на Западе прозвучала точка зрения России, хотя в некоторых случаях и ее распространению пытались препятствовать:

«Иногда люди не хотят слышать правду, потому что не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены»;

«Мистер Карлсон, вы убили мейнстримные медиа»;

«Это интервью, переведенное на немецкий, больше недоступно на Ютубе. Слава Богу, мой английский позволяет понять оригинал».

Немалый блок комментариев посвящен мастерству переводчика, который дублировал Путина:

«Мне нравится акцент переводчика, его голос действительно брутальный и величественный»

«Не знаю, кто переводил это интервью, но ему точно нужно повышение».

Также пользователи Ютуба отмечали, что охотно бы послушали и другие беседы президента и журналиста:

«Этим двоим нужен подкаст».

Москва, Елена Сычева

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