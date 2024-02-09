Москва и Киев смогли договориться о денацификации Украины во время переговоров в Турции вскоре после начала СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал печальным отказ Киева от итогов переговоров под давлением действующего тогда британского премьера Бориса Джонсона.

Российский лидер во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским спрашивал его о поддержке неонацизма киевским режимом. Путин отметил, что отец Зеленского воевал против нацистской Германии, и удивился, что сам украинский президент поддержал героизацию пособников нацизма.

Денацификация стала одной из задач СВО, но и во время мирных переговоров Москве и Киеву удалось договориться о сдерживании неонацистского движения на Украине.

«В ходе переговоров в Стамбуле мы договорились, что на Украине не будут культивировать неонацизм. Что будет, в том числе, запрещено на законодательном уровне. Мы договорились об этом. Оказалось, это можно сделать в ходе переговоров», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Трансляция велась на сайте Карлсона.

Российский президент напомнил, что участник переговоров лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сожалеет о срыве переговорного процесса под влиянием Великобритании.

«Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили, и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», – сказал Путин.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «российской пропагандой» заявление украинского депутата о своем влиянии на переговорный процесс между Россией и Украиной весной 2022 года. По словам бывшего главы кабмина, он только «выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом» и заверил, что «Великобритания готова помогать Украине на 1000%».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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