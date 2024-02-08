Интервью Путина Карлсону выложат на сайт Кремля завтра утром

Интервью Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону выложат на сайт Кремля. Оно будет в двух версиях – на русском и английском языках. Тексты появятся утром в пятницу. При этом на ресурсах Карлсона интервью выйдет раньше. Об этом СМИ рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Оно будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним. Оно будет опубликовано на сайте президента [РФ], как обычно это происходит с любым интервью президента РФ. И видео, и полный транскрипт на русском и английском языке будут опубликованы тоже. Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона», – пояснил журналистам Песков.

Сам Карлсон, который уже отбыл из России, анонсировал, что интервью будет опубликовано в 18 часов по времени восточного побережья США, то есть в 02:00 9 февраля по московскому времени.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube