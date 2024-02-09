Сенатор США назвал выброшенными на ветер деньги для Украины

Вашингтон напрасно потратил бюджетные деньги, когда отправил их в Киев, заявил американский сенатор Томми Табервилл. Он признал, что Штаты неправильно действовали, разжигая конфликт на Украине.

«Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер», – сказал сенатор в эфире Fox Business.

Табервилл отметил, что Вашингтону стоило изначально усадить Москву и Киев за стол переговоров. Но вместо этого США натравили на Россию НАТО.

Законопроект о выделении денег Израилю и Украине без учета нужд для укрепления границы прошел процедурное голосование в сенате США. Республиканцы пригрозили, что не дадут инициативе пройти дальнейшие процедуры.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube