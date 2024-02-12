Глава Пентагона попал в интенсивную терапию

Врачи отправили министра обороны США Ллойда Остина в отделение интенсивной терапии после осмотра. Сроки его выписки неизвестны, сообщила пресс-служба Пентагона.

Служба безопасности привезла министра в военно-медицинский центр Уолтера Рида для обследования. По результатам анализов чиновника отправили в отделение интенсивной терапии.

«Министра поместили в отделение интенсивной терапии для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения. Пока неясно, как долго Остин будет оставаться в больнице. Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление», – говорится в заявлении на сайте Пентагона.

15 января Ллойда Остина выписали из медцентра после лечения рака простаты. Госпитализация чиновника вылилась в скандал, поскольку глава Пентагона не известил Белый дом, что его не будет на рабочем месте. Однако, министр заявил, что не намерен уходить в отставку «по здоровью» либо на фоне скандала.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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