Путин потребовал сдерживать инфляцию и назвал главный приоритет для властей

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции. На встрече в формате видеоконференции присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и др.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», – заявил Путин, указав, что инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении. Глава государства напомнил, что по итогам 2023 года потребительские цены выросли на 7,4%. «То есть наметилось снижение инфляции», – констатировал он.

Путин при этом отметил, что главной задачей и безусловным приоритетом властей остается повышение доходов и качества жизни граждан России. По его словам, сейчас завершается работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Документ, пояснил президент, охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и др.

Комментируя повышение ключевой ставки ЦБ, глава государства заявил о замедлении кредитования. «Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%», – сказал Путин. Он отметил, что это было прогнозируемым, заявив, что эти параметры внимательно отслеживаются. В связи с этим президент подчеркнул, что «крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности».

Путин добавил, что в ближайшие годы нужно вести «проактивную, стимулирующую политику», которая раскроет индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал России и позволит создавать и модернизировать производства «с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах Федерации».

Глава государства напомнил об экономических итогах прошлого года. Рост ВВП в 2023 году, по его словам, составил 3,6%, что выше среднемировых темпов (3%). Так, объем промышленного производства за год вырос на 3,5%, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%. Кроме того, двузначные темпы роста отмечены по таким направлениям, как выпуск компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрического оборудования и авто, отметил Путин.

Дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 1,9% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы выросли примерно на 25%, в четвертом квартале они оказались на 500 млрд рублей больше, чем ожидалось. В январе 2024 года рост ненефтегазовых доходов составил около 85% относительно прошлогоднего показателя, сообщил Путин. «Это еще раз подчеркивает растущую роль именно несырьевых, обрабатывающих отраслей», – указал он.

Путин добавил, что в России сохраняется сильный потребительский спрос, что «позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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