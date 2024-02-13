Пакет помощи Украине может не попасть на голосование в палате представителей США

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что может не вынести на голосование законопроект о выделении помощи Украине. Пакет нужно доработать, чтобы он отражал «самую насущную проблему» для Штатов.

Джонсон раскритиковал инициативу по выделению помощи Украине и Израилю без учета расходов на иммиграционную политику. Он заявил, что законопроект нужно доработать уже в палате представителей.

«В законопроекте ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной. Без изменений в пограничной политике от Сената, палате представителей придется продолжить работу над этими вопросами по собственной воле», – сказал Джонсон изданию The Hill.

Политик заявил, что обсуждать нужно не только размер помощи, но и меры контроля за расходованием выделенных средств. Спикер также призвал Белый дом «доказать свою стратегию на завершение конфликта».

Издание отметило, что Джонсон несколько месяцев настаивал, чтобы любая сделка по выделению помощи Украине сопровождалась выделением денег на безопасность границ Штатов. Но после предварительного согласования сделки спикер заявил, что предложенные меры никак не исправят положение на южной границе.

Президент США Джо Байден назвал «преступной халатностью» неспособность Конгресса согласовать пакет помощи для Украины. при этом, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что пакетное соглашение, включавшее деньги для Украины, утратило актуальность и сделку нужно согласовывать заново.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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