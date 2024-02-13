Спикер Госдумы жестко отреагировал на идею Киева обменять останки Столыпина: на очереди – прах воевавших с фашизмом дедов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунственным предложение Киева обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на украинских деятелей, похороненных на территории России, или пленных украинцев. Ранее эту инициативу озвучил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

«На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина «на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев. Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное – невозможно», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что на Столыпина было совершено 11 покушений, и он завещал «быть погребенным там, где его убьют». Близкие исполнили его желание: Столыпина, застреленного в Киеве, похоронили в Киево-Печерской лавре.

«На это решение не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990-2000-е годы – многочисленные сменяющиеся правители Украины», – указал Володин, отметив, что нынешний киевский режим действует иначе. «Для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат», – подчеркнул он.

Спикер Госдумы не исключил, что «скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению».

Режим Зеленского «разрушает до основания все, что когда-то было на Украине», – заключил Володин. «Историю переписали. Родной русский язык запретили. Киево-Печерскую лавру захватили и разграбили. Веру предали. Перечеркнули все ценности, за которые погибали их родные и близкие», – отметил он.

В связи с этим «задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», – убежден председатель Госдумы.

Петро Столыпин был убит в Киевском оперном театре в сентябре 1911 года в результате покушения – в него два раза выстрелил из револьвера анархист Дмитрий Богров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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