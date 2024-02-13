СМИ усомнились, что Европа сможет защитить себя после выхода США из НАТО

Европе потребуются десятилетия и огромные вложения для замены американской помощи в обороне региона в случае выхода США из НАТО, пишет Politico.

«Чтобы заменить американский потенциал, который НАТО потеряла бы без США, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды средств», – говорится в статье.

Со ссылкой на европейскую историю, издание отметило, что существует вероятность полной разрозненности усилий государств ЕС без указаний Вашингтона. Даже НАТО не сможет объединить их усилия для своей защиты.

«История предполагает, что без направляющей руки Вашингтона они просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос», – спрогнозировало издание.

Обсуждение вероятного выхода США из НАТО разгорелось с новой силой после заявления бывшего американского президента Дональда Трампа, что Штаты не придут на помощь Европе в случае агрессии. Он заявил, что европейские государства вносят в бюджет НАТО слишком мало.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский предупредил, что в случае выхода США из НАТО европейским странам придется самим добиваться гарантий безопасности для своих территорий. Он призвал Европу подготовиться к такой ситуации и начать работать над своей обороной.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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