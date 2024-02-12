Европе пора готовиться к выходу США из НАТО – Квасьневский

США могут вскоре отказаться от участия в НАТО, и Европе пора готовиться самостоятельно защищать себя, заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский. Он призвал европейские страны нарастить траты из бюджета блока на европейскую безопасность.

Бывший польский лидер сравнил сокращение американского присутствия в НАТО с распадом СССР. Он допустил такую ситуацию, если к власти в США вновь придет Дональд Трамп «со своей непредсказуемостью и нерассудительными взглядами». Квасьневский напомнил, что даже без выхода Штатов из НАТО при Трампе Европа может не дождаться защиты.

«Американцы могут пересмотреть свое сильное присутствие в НАТО. Европа должна быть готова к тому, чтобы суметь справиться без американского зонтика. Мы должны больше думать о европейском вооружении, формировании европейских военных сил», – сказал Квасьневский в интервью радио ZET.

Он согласился, что участники НАТО должны вносить в бюджет блока по меньшей мере 2% ВВП. Но эти деньги должны идти на покупку европейских вооружений и нужды армий ЕС, а не только в Штаты, как на том настаивает экс-президента США в предвыборных речах.

Квасьневский уверен, что Вашингтон не оставит Варшаву беззащитной в случае агрессии третьей страны.

«Не могу себе представить ситуации, в которой Россия нападает на Польшу, а американские солдаты пакуют вещи и уезжают в США», – сказал политик.

На фоне предвыборной гонки в США европейские чиновники вспомнили заявление Трампа на ВЭФ в Давосе в 2020 году. Тогда американский лидер заявил, что «НАТО мертво и США выйдут из альянса», а в случае атаки на Европу Штаты не станут помогать союзникам.

В ЕС всерьез рассматривают возможность победы Трампа на выборах. Зампредседателя Европарламента Катарина Барлей призвала страны ЕС больше работать на свою независимость, чтобы суметь обеспечить свою безопасность без помощи США.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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