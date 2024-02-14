Кремль переадресовал Минобороны вопрос об атаке на корабль ВМФ России в Черном море

В Кремле отказались комментировать сообщения о нанесении удара по кораблю Военно-морского флота России в Черном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот вопрос прерогативой Минобороны и переадресовал его военному ведомству.

«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу», – ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения, что во вторник Украина совершила атаку на большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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