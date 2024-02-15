Посол РФ назвал пиратством арест Канадой самолета Ан-124

Незаконный арест самолета Ан-124 российской компании «Волга-Днепр» канадскими властями является угоном и пиратством, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. Российская сторона продолжит усилия по возврату самолета.

«Как бы это ни называло правительство Канады, незаконный арест российского Ан-124 в Торонто – это угон, кража и пиратство», – цитирует дипломата РИА Новости.

Степанов подчеркнул, что Россия работает над возвращением самолета и продолжит добиваться справедливости.

Канадские власти не выпускают из страны самолет авиакомпании «Волга-Днепр» с февраля 2022 года. Борт выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады, и после этого самолету запретили вылет из-за запрета NOTAM для российских перевозчиков использовать воздушное канадское пространство.

В июне 2023 года борт официально арестован в связи с односторонними санкциями. В августе Оттава получила официальное уведомление от «Волга-Днепр» с предложением мирного урегулирования. В противном случае компания грозилась через полгода инициировать арбитражное разбирательство.

В ноябре 2023 года министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что российские авиакомпании лишились 76 пассажирских самолетов в результате введения западных санкций.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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