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Суббота, 25 ноября 2023, 14:18 мск

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Санкции: Россия лишилась более 70 пассажирских самолетов

Российские авиакомпании лишились 76 пассажирских самолетов в результате введения западных санкций. Об этом сообщил РБК министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Нас неожиданно застали врасплох решением забрать самолеты, в целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были на технических стоянках, обслуживались за рубежом либо какие-то рейсы собирались выполнить. У нас их просто арестовали», – сказал глава минтранса РФ.

Министр уточнил, что в настоящее время в России всего 1302 воздушных судна, 1167 из которых – пассажирские авиалайнеры.

В июне 2022 года Савельев сообщал, что большинство российских авиакомпаний перерегистрировали самолеты из зарубежных реестров в отечественный. По его словам, перевозчики выполняют рейсы в 11 стран, которые гарантировали, что не будут арестовывать самолеты.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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