ЕК оценила восстановление Украины почти в 453 млрд евро

Еврокомиссия назвала обновленную сумму для восстановления Украины после конфликта с Россией – 452,8 млрд евро или 486 млрд долларов. Ожидается, что на эти средства Киев за 10 лет сможет восстановить поврежденные объекты и заложить основу для климатически устойчивого будущего.

«Общие затраты на восстановления и реконструкции в размере 452,8 млрд евро рассчитаны на 10 лет. Самые высокие потребности приходится на жилье (17% от общего числа), транспорт (15%), торговлю и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетику (10%)», – говорится в сообщении ЕК.

Около 10,2 млрд евро потребуется только на расчистку и вывоз мусора, по мнению европейских специалистов. По данным киевского режима, на 31 декабря 2023 года прямой ущерб достиг 141,6 млрд евро, самыми пострадавшими отраслями названы жилищное строительство, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

В ЕС отметили, что Украине предстоит долгий путь реформирования почти во всех сферах. ЕК призвала Киев учитывать это при планировании бюджета на среднесрочную перспективу.

«Программа реформ и инвестиций заложит основу для платежей со стороны ЕС на следующие четыре года. Пока Украина готовится к процессу вступления в ЕС, эти реформы и инвестиции поддержат потенциал национальных и региональных органов власти», – добавили в ЕК.

Осенью 2023 года Вашингтон назначил экс-министра торговли из администрации Барака Обамы миллиардершу Пенни Прицкер спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины. В ЕС сообщили, что Украина уже получила от международных партнеров 5,1 млрд евро на восстановление страны. В частности, Токио отправил Киеву 950 млн долларов в рамках проектов Всемирного банка для выплат социальной помощи и для ремонта поврежденного жилья.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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