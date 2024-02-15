Великобритания отправит Украине тысячи беспилотников

Великобритания в рамках коалиции с Латвией поставит Украине тысячи беспилотников. Об этом сообщило британское Минобороны.

«Великобритания и Латвия совместно возглавят коалицию по обеспечению Украины дронами. На Украину будут поставлены тысячи беспилотников, в том числе FPV-дроны, которые доказали свою высокую эффективность на поле боя», – говорится в сообщении ведомства.

Финансирование поставок будет осуществляться из британского пакета военной помощи киевскому режиму, о котором было объявлено в январе.

«Великобритания продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, что ей нужно: увеличивая нашу помощь до 2,5 млрд фунтов стерлингов в этом году и выделяя 200 млн фунтов на производство дронов, что делает нас крупнейшим поставщиком дронов в Украине», – заявил министр обороны Грант Шаппс.

Напомним, 12 января премьер-министр Великобритания Риши Сунак на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Соединенное Королевство выделит 200 млн. фунтов стерлингов на производство «сотен тысяч» беспилотников для Киева, в том числе – дронов большого радиуса действия и морских дронов.

Лондон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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