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Пятница, 12 января 2024, 19:00 мск

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Сунак пообещал Зеленскому миллионы фунтов на «сотни тысяч» дронов

Риши Сунак и Зеленский, фото: аккаунт премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритания Риши Сунак на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Соединенное королевство даст Украине 200 млн. фунтов на производство «сотен тысяч» беспилотников, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Сунак сказал: «200 миллионов фунтов будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов, в том числе – дронов большого радиуса действия и морских дронов. Это будет самая большая помощь среди всех остальных государств».

Где будут производиться беспилотники, и позволят ли ими бить по территории России, британский премьер не уточнил.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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