Голосование по пакету помощи Украине отложено до конца февраля

Законопроект о помощи иностранным государствам останется без рассмотрения в Палате представителей США до конца февраля. Парламентарии ушли на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование о выделении Украине 60 млрд долларов, передает РИА Новости.

Инициативу выделить 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню передали в Палату представителей после одобрения в Сенате. Большую часть из этой суммы, 60 млрд, предложено потратить на поддержку киевского режима. Документ вызвал споры среди сенаторов, но все же набрал необходимое число голосов.

Украина хочет получить помощь от США как можно скорее, но голосование в Палате представителей не состоится ранее конца февраля. Законопроект может вообще не попасть на голосование, поскольку спикер палаты Майк Джонсон считает более приоритетным вопрос шатдауна правительства США, который может случиться в марте.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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