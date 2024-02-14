Спикер Палаты представителей не будет выносить на рассмотрение выделение помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не собирается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, принятый Сенатом, передает CNN. По его словам, сейчас внимание нижней палаты сосредоточено на согласовании расходов федерального правительства, чтобы предотвратить прекращение работы правительственных учреждений (шатдауна) в начале марта.

Джонсон отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он вынести законопроект Сената об иностранной помощи на обсуждение Палаты представителей. «Прямо сейчас мы занимаемся процессом выделения ассигнований, у нас есть ограниченные сроки, и именно этому в данный момент приковано внимание Палаты представителей», – заявил спикер.

Накануне Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. Из этой суммы планируется $60 млрд направить на поддержку Украины. Документ поддержали 70 сенаторов. Впрочем, окончательное утверждение этого пакета помощи под вопросом. Законопроект должна рассмотреть Палата представителей, где большинство республиканцев выступают против поддержки Киева и требуют выделить средства на охрану американской границы. При этом данный пункт был исключен из итогового текста документа.

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей поставить законопроект на голосование «немедленно». Меж тем Джонсон ранее дал понять, что Палата представителей не будет рассматривать законопроект Сената о помощи Украине, Израилю и Тайваню без мер, направленных на укрепление южной границы США.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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