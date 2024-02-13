Американский Сенат проголосовал за помощь киевскому режиму

Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. Из этой суммы предполагается $60 млрд направить на поддержку киевского режима.

Как отмечает Bloomberg, документ поддержали 70 сенаторов, однако окончательное утверждение этого пакета помощи остается под вопросом. Законопроект должна рассмотреть ещё Палата представителей, где большинство республиканцев выступают не только против поддержки Киева, но и за выделение средств на охрану американской границы. При этом последний пункт был исключен из итогового текста документа.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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