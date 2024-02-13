российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 февраля 2024, 18:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Американский Сенат проголосовал за помощь киевскому режиму

Фото: pixabay

Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. Из этой суммы предполагается $60 млрд направить на поддержку киевского режима.

Как отмечает Bloomberg, документ поддержали 70 сенаторов, однако окончательное утверждение этого пакета помощи остается под вопросом. Законопроект должна рассмотреть ещё Палата представителей, где большинство республиканцев выступают не только против поддержки Киева, но и за выделение средств на охрану американской границы. При этом последний пункт был исключен из итогового текста документа.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Лидеры Запада добавили Путину популярности своей критикой – СМИ / СМИ усомнились, что Европа сможет защитить себя после выхода США из НАТО / МВФ призвал подвести юридические основания под конфискацию активов России / Пакет помощи Украине может не попасть на голосование в палате представителей США / Европе пора готовиться к выходу США из НАТО – Квасьневский / В Калифорнии зафиксировали более десятка землетрясений / Бывший врач Белого дома назвал ум Байдена проблемой для безопасности США / На Аляске зафиксирован первый случай смерти от нового вируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,