Согласование покупки ЕС снарядов для Украины провалилось

Франция, Кипр и Греция выступили против инициативы Евросоюза закупить для Украины снаряды, произведенные вне Европы. Париж и Афины заявили, что деньги должны уйти только европейскому ВПК.

Вопрос покупки снарядов решался на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС. Большинство стран решили, что помощь Киеву важнее, чем прибыль европейского ВПК, но три государства с этим не согласились.

«Большинство стран союза высказались за использование денег ЕС для покупки снарядов, произведенных не в Европе, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Но Франция, Греция и Кипр выступили против», – пишет Politico со ссылкой на источники.

Проголосовавшие против страны настаивают, чтобы деньги получили европейские производители оружия, поэтому заказы нужно размещать только на предприятиях ВПК в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Киев главы европейской дипломатии Жозепа Борреля призвал ЕС наращивать импорт боеприпасов из третьих стран, чтобы передать снаряды Киеву.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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