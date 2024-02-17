Кабмин РФ облегчил условия госпрограммы по репатриации

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении условий участия в госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», – сказано в сообщении.

Решение кабмина касается соотечественников из числа репатриантов, к которым относятся: постоянно проживающие за рубежом граждане РФ; ранее отказавшиеся от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», – уточнили в кабмине.

Отмечается, что постановление подготовлено для реализации указа президента России, которым с 1 января 2024 года в России в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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