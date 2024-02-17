Зеленский возложил на Запад ответственность за сдачу Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил вывод войск из Авдеевки – одного из основных укрепрайонов ВСУ рядом с Донецком. Он объяснил отступление из этого города необходимостью «спасти жизни украинцев».

«Это правильное решение, чтобы не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии», – сказал украинский президент, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский переложил на Запад ответственность за то, что ВСУ пришлось сдать Авдеевку. По его словам, причиной отхода из Авдеевки стал «искусственный дефицит вооружения», в частности, «дефицит артиллерии и средств дальнего поражения», и отсутствие достаточной помощи от западных союзников. «Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает», – сказал он.

Президент Украины признал превосходство российских войск над ВСУ. «Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия (дальностью) до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ», – сказал он (цитата по РИА «Новости»). По его словам, в итоге живой человек сражается против дальнобойных боевых систем, что противоречит идеологии войны.

Главком ВСУ Александр Сырский минувшей ночью заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. По его словам, армия переходит к обороне «на более выгодных рубежах».

Между тем, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ хаотично бегут из города, бросая раненых. Таким образом, по его словам, это не то самое организованное отступление украинской армии, как заявлял Сырский. Гагин добавил, что в Авдеевке еще остается «куча забытых подразделений – маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается». Пока говорить о переходе Авдеевки под российский контроль преждевременно, подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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