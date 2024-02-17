Сырский объявил об отступлении ВСУ из Авдеевки

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе подразделений украинской армии из Авдеевки, расположенной к северу от Донецка, и переходе к обороне.

«Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне не более выгодных рубежах», – написал он в соцсетях.

В свою очередь командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уже вышли из Авдеевки и «заняли оборону на определенных рубежах».

Вечером 16 февраля Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят из Авдеевки на новые позиции. Несколько десятков бойцов ВСУ попали в плен при отступлении, добавил он.

Напомним, Сырский ранее назвал оперативную обстановку на Авдеевском и Купянском направлениях «чрезвычайно сложной и напряженной». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Авдеевка «находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил России».

Вместе с тем основатель проекта WarGonzo военкор Семен Пегов сообщил в своем телеграм-канале, что несмотря на официальное заявление Сырского об отступлении ВСУ из Авдеевки, «противник никуда оттуда не телепортировался». По его данным, украинские подразделения «продолжают попытки вырваться из города по немногочисленным оставшимся путям отхода», а часть боевиков остается на территории города, в частности на Авдевском коксохимическом заводе.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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