Сырский заявил о чрезвычайно сложной обстановке для ВСУ на двух участках фронта

Новый главком ВСУ Александр Сырский назвал «чрезвычайно сложной и напряженной» оперативную обстановку на Авдеевском и Купянском направлениях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главнокомандующего украинскими войсками, вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым он совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения на Авдеевском и Купянском направлениях.

Как отметил Сырский, украинские подразделения «ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях». Он указал, что российские войска «продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. По его словам, российские силы «активно применяют авиацию, наносят поражение управляемыми авиабомбами, ведут плотный минометный и артиллерийский огонь» по позициям ВСУ.

Главком добавил, что были проанализированы имеющиеся ресурсы и потребности украинских войск. По его словам, по результатам работы «приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей».

Ранее Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF оценил ситуацию на фронте как сложную и объявил о переходе от наступательных действий в оборону.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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